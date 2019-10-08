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Появилось видео, как полицейские на Одесском ж/д вокзале жестоко избивают задержанных

12:58, 08 октября 2019
Происшествия
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Следователи ГБР сообщили о подозрении двум одесским полицейским, которые летом запугивали, били кулаками и ногами, чтобы получить признание у подозреваемого.

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Руководитель ГБР опубликовал видео с камеры наблюдения. Все происходит в помещении полиции на одесском железнодорожном вокзале. Полицейские задержали двух мужчин, потому что подозревали их в краже цепочки. Сначала давили психологически, а затем прибегли к силовым действиям - били дубинкой, толкали. Когда задержанный сказал, что будет жаловаться, начали бить кулаками и ногами.

В случае доказательства вины, подозреваемым грозит наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до десяти лет. Такие случаи, говорят в ГБР, не единичны. 

Ранее в Черкассах двое оперуполномоченных местного отдела полиции отвезли на кладбище и избили задержанного накануне мужчину.

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Теги: #Одесса#избиение#полицейскиепогода в Одессе