Появилось видео, как полицейские на Одесском ж/д вокзале жестоко избивают задержанных

Сначала полицейские давили психологически, а затем прибегли к силовым действиям.

Следователи ГБР сообщили о подозрении двум одесским полицейским, которые летом запугивали, били кулаками и ногами, чтобы получить признание у подозреваемого.

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Руководитель ГБР опубликовал видео с камеры наблюдения. Все происходит в помещении полиции на одесском железнодорожном вокзале. Полицейские задержали двух мужчин, потому что подозревали их в краже цепочки. Сначала давили психологически, а затем прибегли к силовым действиям - били дубинкой, толкали. Когда задержанный сказал, что будет жаловаться, начали бить кулаками и ногами.

В случае доказательства вины, подозреваемым грозит наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до десяти лет. Такие случаи, говорят в ГБР, не единичны.

Ранее в Черкассах двое оперуполномоченных местного отдела полиции отвезли на кладбище и избили задержанного накануне мужчину.