К соседу с топором из-за громкой музыки: в Киеве мужчина пытался ворваться в соседскую квартиру (видео)

По словам мужчины, топор в руки он взял от отчаяния.

В Киеве мужчина с холодным оружием пытался зайти в квартиру соседа. Все якобы из-за того, что тот громко слушал музыку. Инцидент зафиксировала камера видеонаблюдения.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

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Разъяренный сосед Дмитрий с топором в руках сначала давит звонок, потом изо всех сил бьет в дверь топором. Успокоить его прибегает жена, он ее отталкивает и продолжает кричать, но, заметив камеру, топором ее обезвреживает.

Хозяин квартиры, уроженец Грузии Гурам, говорит, что камеру повесил ради защиты.

Жители дома предполагают, что соседи могли поссориться из-за винограда, который мешал жильцу на первом этаже.

Впоследствии телефоном Дмитрий пояснил, что срезать виноград соседа просил не раз. Когда реакции не получил, то обратился за помощью в ЖЭК. Кроме винограда, соседи ссорились и из-за громкой музыки. Поэтому топор взял в руки с отчаяния.

Как сообщал УНИАН, в Киеве задержали подозреваемого в вымогательстве 33-летнего уроженца города Грозный Российской Федерации.