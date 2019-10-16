Угрожал отрезать пальцы и уши: в Киеве задержали вымогателя-нелегала

Задержанный мужчина находится в международном розыске.

В Киеве задержали подозреваемого в вымогательстве 33-летнего уроженца города Грозный Российской Федерации.

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры столицы.

Читайте такжеНа Закарпатье за вымогательство задержали должностных лиц местной таможниОтмечается, что в мае 2019 года киевлянин обратился к подозреваемому с просьбой помочь в решении личного вопроса. Поскольку в тот же день потерпевшему удалось самостоятельно решить свою проблему, помощь ему уже была не нужна, о чем он ему сообщил. В свою очередь злоумышленник выдвинул потерпевшему требование выплатить ему 1000 долларов в качестве компенсации «за хлопоты».

Во время следующих встреч с потерпевшим вымогатель увеличил сумму «долга» до 4000 долларов, а в случае отказа передать денежные средства злоумышленник угрожал отрезать мужчине пальцы и уши, а также сломать руки. В качестве «залога» у потерпевшего отобрали автомобиль.

В результате проведения следственных действий задержали 33-летнего мужчину, который нелегально находился в Украине и находился в международном розыске.

В настоящее время злоумышленнику сообщили о подозрении в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 189 Уголовного кодекса Украины (вымогательство передачи чужого имущества с угрозой насилия над потерпевшим, совершенное по предварительному сговору группой лиц, причинившее значительный ущерб потерпевшему) и избрали меру пресечения в виде содержания под стражей на срок 60 суток, без определения размера залога.

Как ранее сообщал УНИАН, в Одессе задержали двух мужчин, подозреваемых в разбойных нападениях на АЗС и магазины.