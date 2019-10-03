В Днепре женщина голой выпала из окна, спасая кота

По словам свидетелей, женщина была нетрезвой.

В Днепре 3 октября женщина случайно выпала из окна квартиры на втором этаже.

По словам свидетелей, женщина была голой и нетрезвой, сообщает Информатор.

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По предварительной версии, женщина хотела спасти кота, оказавшегося на подоконнике, но не удержалась и упала вместе с домашним любимцем.

Свидетелем инцидента стал случайный прохожий, который и вызвал на место происшествия медиков и полицейских.

Врачи диагностировали у пострадавшей перелом ноги, ее госпитализировали в городскую больницу. Кот убежал.

Как сообщал УНИАН, в Запорожской области произошло смертельное ДТП: легковушка выехала на встречную полосу, где столкнулся с другим автомобилем.