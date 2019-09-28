В Запорожской области в ДТП погибло двое людей, еще двое пострадали (фото)
В Запорожской области произошло смертельное ДТП: легковушка выехала на встречную полосу, где столкнулась с другим автомобилем.
Авария произошла на трассе Днепр-Мариуполь.В результате ДТП погибли двое людей, еще двое получили травмы, сообщили в полиции области.
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"Предварительно установлено, что водитель автомобиля "Фиат Дукато" 1995 года рождения выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с автомобилем "ВАЗ 2102". В результате аварии две пассажирки "ВАЗа" 1958 и 1951 годов рождения погибли на месте. Водитель этого легкового автомобиля 1974 года рождения и пассажирка "Фиата" 1998 года рождения доставлены в больницу с телесными повреждениями", - говорится в сообщении.
Сейчас решается вопрос об открытии уголовного производства по признакам ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения) Уголовного кодекса Украины.
Как сообщал УНИАН, 28 сентября в Черкасской области маршрутка столкнулась с грузовиком, пострадало много людей.