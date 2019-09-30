В Николаеве женщину зажало дверями автобуса и протащило по дороге несколько десятков метров (видео)

Пострадавшая отделалась сотрясением мозга и ушибами.

В Николаеве пассажирка маршрутного автобуса едва не погибла на остановке. Водитель тронулся с места и не заметил, что куртку женщины во время выхода зажало автоматическими дверями.

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Как сообщается в сюжете ТСН, видео инцидента появилось в сети. На нем можно видеть, как автобус тянет женщину за собой, а потом она падает. Свидетели говорят, что автобус протащил пассажирку по дороге несколько десятков метров.

"Он даже не остановился, чтобы хотя бы посмотреть, что с ней. Люди подбежали ее поднять", - рассказала очевидец Анастасия.

По словам людей, автобус остановился только после того, как пассажиры в салоне подняли шум. Женщина лежала на асфальте, вокруг нее собрались люди. На место вызвали полицию и скорую. Медики говорят, что пострадавшая отделалась сотрясением мозга и ушибами. Зажатая в дверях автобуса куртка смягчила падение.

Автобус, в котором произошел инцидент, коммунальный. Город закупил большие автобусы почти три месяца назад, чтобы разгрузить дороги. Горожане сетуют, что водители, очевидно, не привыкли к новым габаритам, и постоянно зажимают пассажиров дверями. Но, большинство новыми автобусами довольны.

Люди предполагают, что водитель спешил и не заметил пассажирку, потому что новые автобусы из-за конкуренции постоянно вытесняют с остановок частные маршрутки.

Сейчас водитель автобуса отстранен. Все медицинские расходы потерпевшей предприятие взяло на себя. Пассажирам напоминают - жалобы на водителей коммунального транспорта принимают на горячей линии.

Ранее в Житомире пьяный водитель, зажав руку полицейскому дверным стеклом, протянул его за своим автомобилем около 35 метров.