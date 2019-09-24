В Одессе поломка на аттракционе едва не привела к гибели людей (видео)
Во вторник, 24 сентября, в одесском парке Аркадия с аттракциона упала кабина.
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Об этом рассказали в сообществе "Подслушано Одесса", со ссылкой на очевидцев.
"На Аркадийской Аллее упала кабина с Бомбера, проверяли перед запуском. Кабина могла вылететь на людей, которые гуляли по Аллее, но все обошлось", - отметили в сообществе.
На опубликованном с места ЧП видео видно, что кабина отлетела от самого аттракциона на несколько метров и могла задеть людей. К счастью в этот момент возле аттракциона людей не было.
Местные журналисты попытались связаться с собственниками парка аттракционов, однако указанные контакты фирмы оказались недействительными.
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