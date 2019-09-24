Под Киевом из-за задымленности на дороге произошли три ДТП

Движение транспорта направлено через Бровары.

Под Киевом из-за задымленности на дороге произошли три дорожно-транспортных происшествия.

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Как сообщает Отдел коммуникации полиции Киевской области, Из-за густого дыма, который распространился вокруг села, правоохранители закрыли движение по окружной дороге, так как видимость была незначительной. Утром, когда видимость стала достаточной, полиция возобновила движение, однако в обоих направлениях трассы произошли аварии.

Так, на дороге в направлении из Киева до Княжичей грузовой автомобиль въехал в легковушку, из-за чего столкнулись еще четыре транспортных средства. Пассажира одного из них доставили в больницу. Водитель легковушки, в который въехал грузовик, погиб на месте от полученных травм.

По данным правоохранителей, еще две аварии с механическими повреждениями произошли в направлении Киева. В результате этих аварий никто не пострадал.

Столичная патрульная полиция ограничила движение и пустили транспорт через Бровары.