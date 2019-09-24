В Днепре Chevrolet на скорости 200 километров в час влетел в столб (видео)

Водитель погиб, пассажир госпитализирован.

В понедельник, 23 сентября, в Днепре Chevrolet Evanda приблизительно на скорости 200 километров в час врезался в фонарный столб.

Об этом сообщает «Информатор».

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Авария произошла примерно в 23:05. По словам полиции, Chevrolet ехал по Кайдакскому мосту в направлении левого берега. Не доезжая до перекрестка с улицей Высоцкого, автомобиль влетел в фонарный столб, из-за чего его разорвало на две части.

Водитель легковушки погиб на месте до приезда скорой помощи. В автомобиле также находился пассажир, его с многочисленными травмами в тяжелом состоянии госпитализировали.

На месте работал спасательный отряд ГСЧС. Обломки от автомобиля были разбросаны по всей дороге.

Как сообщал УНИАН, 21 сентября в Овидиопольском районе Одесской области в результате столкновения маршрутки и автоцистерны погибли 9 человек, еще четверо были госпитализированы. Водителя грузовика задержали.

22 сентября вблизи с. Большой Молодьков Новоград-Волынского района Житомирской области водитель «DAF» с полуприцепом (цистерна) не справился с управлением и столкнулся с автобусом сообщением «Житомир-Яремча», что стоял на обочине дороги. В результате ДТП погибли девять человек, еще 11 получили травмы.