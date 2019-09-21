В Одесской области в результате столкновения маршрутки и грузовика погибли 9 человек

На месте ДТП работает следственно-оперативная группа, спасатели и медики. Устанавливается точное количество жертв и пострадавших.

В Овидиопольском районе Одесской области в результате столкновения маршрутки и грузовика погибли 9 человек.

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Как сообщает Отдел коммуникации полиции Одесской области, ДТП произошло между селами Новая Долина и Прилиманским.

В результате столкновения переполненной маршрутки, ехавшею в Одессу, и грузовика, возвращавшегося из областного центра, предварительно погибли девять человек, еще двое травмированы.

Точное количество пострадавших устанавливается.

На месте аварии работает следственно-оперативная группа, спасатели и медики. Устанавливаются все обстоятельства происшествия.

Как сообщал УНИАН, в Запорожской области вечером 20 сентября произошло столкновение легкового автомобиля и грузовика, в результате чего погибли 3 человека.