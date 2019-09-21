В Одесской области в результате столкновения маршрутки и грузовика погибли 9 человек
15:58, 21 сентября 2019Происшествия
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На месте ДТП работает следственно-оперативная группа, спасатели и медики. Устанавливается точное количество жертв и пострадавших.
В Одесской области в ДТП погибли 9 человек / фото УНИАН
В Овидиопольском районе Одесской области в результате столкновения маршрутки и грузовика погибли 9 человек.
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Как сообщает Отдел коммуникации полиции Одесской области, ДТП произошло между селами Новая Долина и Прилиманским.
В результате столкновения переполненной маршрутки, ехавшею в Одессу, и грузовика, возвращавшегося из областного центра, предварительно погибли девять человек, еще двое травмированы.
Точное количество пострадавших устанавливается.
На месте аварии работает следственно-оперативная группа, спасатели и медики. Устанавливаются все обстоятельства происшествия.
Как сообщал УНИАН, в Запорожской области вечером 20 сентября произошло столкновение легкового автомобиля и грузовика, в результате чего погибли 3 человека.
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