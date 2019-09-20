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В Тернопольской области пьяный мужчина без водительских прав врезался в КамАЗ и отправил свою семью в больницу

13:19, 20 сентября 2019
Происшествия
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В крови водителя-нарушителя обнаружили 1,89 промилле алкоголя / фото ГУ НП в Тернопольской области

В Тернопольской области лишенный водительских прав нетрезвый мужчина на автомобиле ВАЗ врезался в припаркованный КамАЗ, в результате чего в больницу госпитализированы три члена его семьи.

Как сообщили УНИАН в секторе коммуникаций Главного управления Национальной полиции в Тернопольской области, авария произошла вчера 19 сентября около 20.45.

Отмечается, что водитель автомобиля ВАЗ-2101 в селе Брыков Шумского района врезался в припаркованный на обочине дороги КамАЗ.

В ходе проверки стало известно, что водитель автомобиля ВАЗ в течение дня злоупотреблял спиртными напитками. Затем в состоянии алкогольного опьянения он с семьей уехал в гости в соседнее село, где также выпивал. Возвращаясь домой, жена села рядом с водителем, а своих малолетних дочерей посадила себе на колени.

В результате столкновения с грузовиком у 5-летней девочки диагностировали открытый перелом бедра, у ее 4-летней сестры - закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение, у матери - закрытый перелом голени. В крови водителя-нарушителя обнаружили 1,89 промилле алкоголя.

Установлено, что указанный водитель регулярно привлекался к административной ответственности за вождение в нетрезвом состоянии. Год назад Шумский районный суд лишил его водительских прав. Но это не остановило нарушителя, и он продолжал управлять транспортным средством без документов.

Это происшествие полицейские внесли в ЕРДР в соответствии с ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения, причинившее тяжелое телесное повреждение) УКУ. Решается вопрос об открытии уголовного производства по ст. 382 (неисполнение судебного решения) УК Украины.

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Теги: #ДТП#алкоголь#водительские права#водительПогода в Тернополе