"Подрывника" моста Метро в Киеве не будут обвинять в подготовке теракта - Крищенко

Силовики проводили спецоперацию с привлечением БТР, полицейских катеров и дронов.

С мужчину, угрожавшего взорвать мост Метро в Киеве, сняли подозрение в терроризме, ему инкриминируют хулиганство и ложное сообщение о заминировании.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге сообщил начальник полиции Киева Андрей Крищенко.

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Как сообщал УНИАН, 18 сентября в Киеве на мосту Метро через Днепр неизвестный угрожал оружием и высказывал намерение взорвать мост. Движение транспорта по мосту было закрыто. Силовики проводили спецоперацию с привлечением БТР, полицейских катеров и дронов.

Однако после задержания мужчины при нем не нашли взрывчатки. Перед задержанием мужчина выбросил карабин, из которого выстрелом повредил полицейский дрон, который упал в Днепр. При задержании мужчина сопротивления не оказывал, поэтому правоохранители огонь не открывали. Задержанный оказался бывшим военнослужащим.

Начальник полиции Киева Андрей Крищенко заявил, что три месяца назад у задержанного изъяли 2 килограмма взрывчатки и боеприпасы.

Открыто уголовное производство за подготовку к совершению террористического акта, мужчине может грозить пожизненное заключение.