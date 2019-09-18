В Киеве метро возобновило работу в обычном режиме

Красная ветка киевского метро полностью возобновила свою работу.

Все станции столичного метро в насторящее время открыты для обслуживания пассажиров, метрополитен возобновил свою работу в обычном режиме.

Об этом сообщает КП "Киевский метрополитен" на своей странице в Twitter.

"Метро работает в обычном режиме!" - говорится в сообщении.

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Как сообщал УНИАН, около 16.30 метрополитен сообщил, что в связи с сообщением о минировании ряд станций красной ветки метро закрыты. Отмечалось, что участок от станции "Дарница" до станции "Арсенальная" проверяется специалистами-взрывотехниками.

Позже стало известно, что закрыто движение транспорта по мосту Метро из-за угроз неизвестного с оружием взорвать мост.

Около 20.00 Главное управление Нацполиции в г. Киеве сообщило, что мужа задержали.