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Мужчина, угрожавший взорвать столичный мост Метро, задержан (видео)

19:47, 18 сентября 2019
Происшествия
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Об этом сообщает Главное управление Нацполиции в Киеве на странице в Facebook.

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«Мужчину задержали», - информирует столичная полиция.

Пока никаких подробностей задержания не сообщается.

Как сообщал УНИАН, возле моста Метро, где неизвестный угрожал взрывом, полиция проводила специальную операцию.

На месте происшествия находится руководство Главного и территориального управлений полиции, наряды патрульных, кинологи со служебными собаками, спецназовцы и специалисты взрывотехнической службы.

Как сообщал УНИАН, около 17.00 стало известно, что в Киеве на мосту Метро через Днепр неизвестный угрожал оружием и выражал намерение взорвать мост. Движение транспорта по мосту было закрыто.

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