Мужчина, угрожавший взорвать столичный мост Метро, задержан (видео)
Мужчина, который угрожал взорвать столичный мост Метро, задержан.
Об этом сообщает Главное управление Нацполиции в Киеве на странице в Facebook.
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«Мужчину задержали», - информирует столичная полиция.
Пока никаких подробностей задержания не сообщается.
Как сообщал УНИАН, возле моста Метро, где неизвестный угрожал взрывом, полиция проводила специальную операцию.
На месте происшествия находится руководство Главного и территориального управлений полиции, наряды патрульных, кинологи со служебными собаками, спецназовцы и специалисты взрывотехнической службы.
Как сообщал УНИАН, около 17.00 стало известно, что в Киеве на мосту Метро через Днепр неизвестный угрожал оружием и выражал намерение взорвать мост. Движение транспорта по мосту было закрыто.