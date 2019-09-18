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В Киеве из-за угрозы взрыва закрыли половину красной ветки метро

16:25, 18 сентября 2019
Общество
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В Киеве "заминировали" метро / фото УНИАН

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Как сообщили в пресс-службе КП "Киевский метрополитен", движение от станции "Днепр" до станции "Лесная" остановлено. Красная линия работает только от станции "Академгородок" до станции "Арсенальная".

Впоследствии в метрополитене сообщили, что движение от станции "Лесная" до "Дарницы" возобновлено. Закрытыми остаются три станции метрополитена.

Сейчас специалисты проводят проверку.

Как сообщал УНИАН, сегодня утром на станции столичного метро "Святошин" возникла пассажирская пробка.

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Теги: #Киев#метропогода в Киеве