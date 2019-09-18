В Киеве из-за угрозы взрыва закрыли половину красной ветки метро
16:25, 18 сентября 2019Общество
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Красная линия работает только от станции "Академгородок" до станции "Арсенальная".
В Киеве "заминировали" метро / фото УНИАН
В Киеве из-за сообщения о минировании закрыли половину станций красной линии метро.
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Как сообщили в пресс-службе КП "Киевский метрополитен", движение от станции "Днепр" до станции "Лесная" остановлено. Красная линия работает только от станции "Академгородок" до станции "Арсенальная".
Впоследствии в метрополитене сообщили, что движение от станции "Лесная" до "Дарницы" возобновлено. Закрытыми остаются три станции метрополитена.
Сейчас специалисты проводят проверку.
Как сообщал УНИАН, сегодня утром на станции столичного метро "Святошин" возникла пассажирская пробка.
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