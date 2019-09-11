На территории арсенала в Калиновке произошло возгорание: есть угроза ЧС - РГА

В райгосадминистрации просят людей сохранять спокойствие.

Из-за возгорания сухой травы на территории арсенала в Калиновке Винницкой области существует угроза возникновения чрезвычайной ситуации.

Об этом говорится в сообщении на сайте Калиновской райгосадминистрации.

"На территории 48-го арсенала возникло возгорание сухой травы, на данный момент существует угроза возникновения чрезвычайной ситуации. Просим всех людей сохранять спокойствие и следить за дальнейшей информацией", - говорится в сообщении.

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В то же время возле Калиновки на территории, прилегающей к арсеналу Министерства обороны Украины, сдетонировали несколько боеприпасов.

Эту информацию корреспонденту УНИАН подтвердили в Главном управлении Нацполиции в Винницкой области.

Отмечается, что взрывы произошли в результате возгорания травы на открытой территории.

Дальнейших взрывов пока не наблюдается.

Соответствующие службы готовятся провести обследование территории, прилегающей к арсеналу.

Как сообщал УНИАН, 26 сентября 2017 года в Калиновке на территории в/ч 1119 произошли взрывы, повлекшие разрушения жилых домов в близлежащем селе Павловка и многочисленные разрушения в Калиновском и Винницком районах Винницкой области.