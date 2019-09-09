Волны достигают нескольких метров, пляжи затоплены.

Убийственный 5-балльный шторм накрыл юг Крыма: утонули 6 человек.

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Об этом говорится в сюжете ТСН.

Буря силой в 5 баллов накрыла юг полуострова: Ялту, Алушту, Семеиз.

Волны достигают нескольких метров, пляжи затоплены. Спасателям вовремя удалось вытащить нескольких пловцов из водоема - забирали к берегу катерами. Местные медиа отмечают, что большинство людей игнорируют временный запрет купаться, что и приводит к трагедиям.