Убийственный 5-балльный шторм накрыл юг Крыма: утонули 6 человек
20:52, 09 сентября 2019Происшествия
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Волны достигают нескольких метров, пляжи затоплены.
Убийственный 5-балльный шторм накрыл юг Крыма: утонули 6 человек.
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Об этом говорится в сюжете ТСН.
Буря силой в 5 баллов накрыла юг полуострова: Ялту, Алушту, Семеиз.
Волны достигают нескольких метров, пляжи затоплены. Спасателям вовремя удалось вытащить нескольких пловцов из водоема - забирали к берегу катерами. Местные медиа отмечают, что большинство людей игнорируют временный запрет купаться, что и приводит к трагедиям.
Убийственный 5-балльный шторм накрыл юг Крыма: утонули 6 человек
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