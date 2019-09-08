В Киеве из-за недоразумения на дороге произошла стрельба

В результате инцидента никто не пострадал.

Столичные правоохранители задержали водителя, который пытался разрешить дорожный конфликт стрельбой.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Киева.

В полицию обратился 37-летний мужчина и сообщил, что возле станции метро «Академгородок» в его автомобиль стрелял неизвестный.

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Предварительно установлено, что на улице Академика Вернадского из-за конфликта на дороге относительно первоочередности проезда оба транспортных средства остановились. Мужчины начали ссориться, после чего водитель достал пистолет и сделал выстрел в сторону машины оппонента. В результате инцидента никто не пострадал.

Правонарушителя задержали полицейские, которые прибыли на вызов. Им оказался 46-летний местный житель.

По данному факту следователи Святошинского управления полиции начали уголовное производство по ч. 4 ст. 296 (Хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Фигуранту объявлено о подозрении и решается вопрос об избрании меры пресечения. Ему грозит до семи лет лишения свободы.

Как сообщал УНИАН, в Киеве местный житель обратился в полицию с заведомо ложным сообщением о заминировании станции метро «Почайна». Нарушителя нашли и задержали.