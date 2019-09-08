Нетрезвый киевлянин «заминировал» станцию метро, потому что ему не хватило денег на проезд

Специалисты обследовали станцию и не обнаружили там ничего опасного.

В Киеве местный житель обратился в милицию с заведомо ложным сообщением о заминировании станции метро «Почайна». Нарушителя нашли и задержали.

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Как сообщается на сайте столичной полиции, сообщение о заложенной в метро взрывчатке поступило вчера. На место немедленно выехали специалисты взрывотехники, следственно-оперативная группа, кинологи с собакой и пожарные. Специалисты осмотрели станцию и не обнаружили ничего опасного.

В дальнейшем полиция установила личность человека, совершившего анонимный звонок. Нарушителя – 56-летнего киевлянина, задержали.

«Мужчина объяснил свой поступок тем, что на кассе метро ему не продали жетон, поскольку у него не хватало денег. Таким образом правонарушитель решил отомстить сотрудникам метрополитена и «заминировал» объект. При этом мужчина находился в состоянии опьянения и наблюдал за действиями представителей экстренных служб, которые прибыли на вызов о заминировании», – говорится в сообщении полиции.

По данному факту открыто уголовное производство, фигуранту дела грозит до шести лет заключения.

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