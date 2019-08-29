В Харьковской области вручено подозрение самому активному участнику нападения на журналистов «112 Украина»

Еще двое участников конфликта задержаны по подозрению в угрозах и насилии над журналистами.

В Харьковской области объявлено о подозрении самому активному участнику нападения на съемочную группу канала «112 Украина»; еще двое участников конфликта задержаны по подозрению в угрозах и насилии над журналистами.

Как сообщает отдел коммуникации полиции Харьковской области, правоохранители опросили около 50 участников происшествия.

В настоящее время одному из наиболее активных участников нападения на представителей СМИ - объявлено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 171 (препятствование законной профессиональной деятельности журналистов) Уголовного кодекса Украины.

Еще двое участников конфликта задержаны (в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины). Им инкриминируют совершение противоправных действий, предусмотренных ч. 3 ст. 171 и ч. 2 ст. 345-1 (угроза или насилие в отношении журналиста) Уголовного кодекса Украины.

В рамках досудебного расследования установлено, что именно эти лица совершали в отношении журналистов противоправные действия. Как выяснили следователи, охранники лесоперерабатывающего предприятия, применяя силу, препятствовали движению транспорта, пытались завладеть съемочной техникой и нанесли телесные повреждения журналисту. В результате происшествия представитель СМИ получил ушиб спины, почки, а также синяки на лице.

Следователи подробно допросили членов съемочной группы для установления полной картины происшествия. Потерпевший журналист направлен на медицинское обследование.

Всего следователи, прокуроры и работники оперативных подразделений допросили в качестве свидетелей 48 человек.

Процессуальным руководителем по уголовному производству вынесено 22 постановления о взятии отпечатков пальцев рук у 19 свидетелей и 3 потерпевших. Образцы необходимы для проведения экспертиз.

Кроме того, 10 человек привлечены к административной ответственности по ст. 173 (мелкое хулиганство) Кодекса Украины об административных правонарушениях.

В настоящее время досудебное расследование продолжается, проводятся необходимые следственные и процессуальные действия. Расследование осуществляется по ч. 3 ст. 171 (препятствование законной профессиональной деятельности журналистов), ч. 1 ст. 186 (грабеж), ст. 293 (групповое нарушение общественного порядка), ч. 2 ст. 345-1 (угроза или насилие в отношении журналиста) Уголовного кодекса Украины.

За совершение данных преступлений предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.

Как сообщал УНИАН, вчера телеканал «112 Украина» сообщил о нападении на журналистов канала, которые готовили сюжет о незаконной вырубке деревьев, обнародовав соответствующую видеозапись о конфликте непосредственно во время эфира.