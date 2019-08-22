Во Львове четверо людей и собака просидели в лифте 6 часов, потому что службы не реагировали (видео)
В одном из домов Львова четверо людей и собака застряли в лифте на шесть часов, поскольку соответствующие службы на звонки не реагировали.
Об этом говорится в сюжете 1+1.
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Подъемник застрял между этажами из-за отключения электричества. Потерпевшие говорят, что звонили во все возможные службы, но их никто не освобождал.
В мэрии Львова объяснили, что не реагировали, потому новостройку обслуживает другая организация, а об отключении света предупреждали.
Людей освобождали несколько часов. По словам представителя управляющей компании, "лифт застрял на отметке между глухой стеной, технической возможности их освободить не было".
Как сообщал УНИАН, на Львовщине в результате падения грузового лифта на складе предприятия погибли двое людей.