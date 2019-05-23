Во Львовской области грузовой лифт упал и убил двух работников предприятия

Спасатели вручную поднимали лифт, чтобы достать из-под него тела погибших.

Во Львовской области в результате падения грузового лифта на складе предприятия погибли два человека.

Об этом сообщает пресс-служба ГУ ГСЧС Украины во Львовской области.

Согласно сообщению, 22 мая в 11:40 к спасателям поступила информация, что в с. Бучалы Городокского района в складском помещении частного предприятия грузовым лифтом придавило двоих людей.

Спасатели провели работы по поднятию лифта и извлечению тел погибших.

Как сообщил руководитель пресс-центра ГУ ГСЧС во Львовской области Виталий Туровцев, в шахте грузового лифта находились двое работников частного предприятия, жители Львовской области в возрасте 23 и 32 лет.

«Грузовой лифт упал на них. Мужчины погибли. Спасатели вручную поднимали лифт, чтобы извлечь из-под него тела людей», - рассказал он.

Обстоятельства происшествия устанавливают правоохранители. Пока не сообщается, с какой целью работники находились в шахте грузового лифта, и при каких обстоятельствах лифт упал на людей.