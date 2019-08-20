В харьковском метро мужчина ударил полицейского ножом в грудь (видео)

Сотрудник полиции получил ранения и был доставлен в больницу.

В харьковском метро мужчина ударил полицейского ножом в грудную клетку.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Харьковской области.

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Инцидент произошел в понедельник, 19 августа, около 19:30 в вестибюле станции метрополитена «Имени А.С. Масельского». Две девушки подошли к работнице метрополитена и сообщили, что к ним пристает неизвестный мужчина в состоянии алкогольного опьянения. Женщина вызвала сотрудника полиции, который сразу прибыл на место. В то же время к ним подошел и 52-летний правонарушитель, который неожиданно достал нож и ударил им стража порядка в область грудной клетки. Несмотря на получение ранения, сержант полиции задержал нападавшего.

Следователи открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 348 (посягательство на жизнь работника правоохранительного органа, члена общественного формирования по охране общественного порядка и государственной границы или военнослужащего) Уголовного кодекса Украины.

Правонарушителю грозит до 15 лет лишения свободы. В настоящее время мужчина находится в изоляторе временного содержания, решается вопрос относительно сообщения ему о подозрении в совершении преступления и избрания меры пресечения.

Досудебное расследование продолжается.

Как сообщал УНИАН, в субботу, 17 августа, в Харькове на станции метрополитена "Холодная гора" мужчина спрыгнул на рельсы.