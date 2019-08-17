В Харькове на станции метро "Холодная гора" мужчина спрыгнул на рельсы (видео)

По данным пресс-службы КП, нарушителя подняли на платформу всего за пару минут.

В субботу, 17 августа, в Харькове на станции метрополитена "Холодная гора" мужчина спрыгнул на рельсы.

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Об этом сообщили очевидцы в одном из городских Telegram-каналов.

В пресс-службе подземки подтвердили информацию о случившемся. По данным КП, инцидент произошел сегодня в 10:43. С контактного рельса сразу же сняли напряжение и пассажира подняли обратно на платформу. Вся "спасательная операция", уверяют в метрополитене, заняла две минуты и не повлияла на график движения поездов.

Сейчас мужчина дает пояснения по поводу своего поступка правоохранителям.

В отделе коммуникации Главного управления Нацполиции в Харьковской области пообещали прокомментировать происшествие позднее, пишет NewsRoom Kharkiv.