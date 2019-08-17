Смертельный пожар в гостинице "Токио Стар": ГБР открыло дело против ГСЧС

Четверо из десяти госпитализированных находятся в крайне тяжелом состоянии.

Государственное бюро расследований начало расследование по факту халатности работников Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, которая привела к пожару в одесском отеле «Токио Стар», где погибли 9 человек.

Об этом сообщили в пресс-службе ГБР. Следователями проводится досудебное расследование в уголовном производстве по факту ненадлежащего выполнения служебных обязанностей работниками ГУ ГСЧС Украины в Одесской области - ч.2 ст.367 (служебная халатность, которая повлекла тяжкие последствия) Уголовного кодекса Украины.

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По предварительной информации, пожар возник вследствие нарушения установленных законодательством требований пожарной безопасности.

«В момент возникновения возгорания в помещении отеля функционировало 270 гостиничных номеров. В настоящее время известно, что из гостиницы эвакуировали 136 человек, 10 госпитализировали, из которых 4 - в крайне тяжелом состоянии, 8 человек погибли», - говорится в сообщении.

В настоящее время следователями ГБР проводятся следственные действия для проверки выполнения служебных обязанностей работниками ГСЧС при осуществлении ими проверок и других мероприятий с целью контроля за состоянием системы противопожарной безопасности. В частности, допрашиваются свидетели, проводится изъятие необходимых документов.

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Как сообщал УНИАН, в ночь с 16 на 17 августа в Одессе в гостинице «Токио Стар» произошел пожар. В результате пожара погибли 9 человек, пострадали - 10, спасены - 7, эвакуированы - 136. По данным ГСЧС, ориентировочно в гостинице находились 200 человек.

По факту пожара в гостинице «Токио Стар» начато уголовное производство по ч.2 ст.270 (нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности) Уголовного кодекса Украины.

В ГСЧС заявили, что планировали в июле проверить одесскую гостиницу «Токио Стар», но представитель ГСЧС не был допущен к проверке из-за смены владельцем права собственности гостиницы.