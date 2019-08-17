Количество жертв жуткого пожара в одесском отеле возросло

Тело девятого погибшего обнаружили в ходе проведения следственных действий на месте пожара.

Количество жертв пожара в одесской гостинице "Токио Стар" увеличилось до 9.

Об этом сообщает ГСЧС в Facebook.

Тело девятого погибшего обнаружили в 14:12 17 августа в ходе проведения следственных действий на месте пожара.

Читайте такжеВ полиции Одесской области назвали версии причин смертельного пожара в «Токио Стар»

Как сообщал УНИАН, в ночь с 16 на 17 августа в Одессе в гостинице «Токио Стар» произошел пожар. В результате пожара погибли 8 человек, пострадали - 10, спасены - 7, эвакуированы - 136. По данным ГСЧС, ориентировочно в гостинице находились 200 человек.

По факту пожара в гостинице «Токио Стар» начато уголовное производство по ч.2 ст.270 (нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности) Уголовного кодекса Украины.

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман поручил немедленно начать проверки гостиниц и санаториев из-за пожара в Одессе.

В ГСЧС заявили, что планировали в июле проверить одесскую гостиницу «Токио Стар», но представитель ГСЧС не был допущен к проверке из-за смены владельцем права собственности гостиницы.