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Смертельный пожар в одесском отеле: появились видео с места происшествия

09:01, 17 августа 2019
Происшествия
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В сети появились видео с места происшествия.

На кадрах видно, что десятки пожарных пытались потушить пламя, охватившее отель. По данным ГСЧС, на месте работало 50 спасателей и 13 единиц техники.

Напомним, пожар начался около 1.30. Огонь распространился на 1000 кв. м. Спустя три часа пожар удалось ликвидировать.

В результате инцидента погибло 8 человек, еще 10 пострадали.

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Теги: #Одесса#пожарпогода в Одессе