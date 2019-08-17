Смертельный пожар в одесском отеле: появились видео с места происшествия
09:01, 17 августа 2019Происшествия
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В результате пожара погибли 8 человек.
Этой ночью масштабный пожар в отеле "Токио Стар" в Одессе унес жизни 8 человек.
В сети появились видео с места происшествия.
На кадрах видно, что десятки пожарных пытались потушить пламя, охватившее отель. По данным ГСЧС, на месте работало 50 спасателей и 13 единиц техники.
Напомним, пожар начался около 1.30. Огонь распространился на 1000 кв. м. Спустя три часа пожар удалось ликвидировать.
В результате инцидента погибло 8 человек, еще 10 пострадали.
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