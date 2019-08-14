В Одесской области мужчина из ружья убил жену, после чего застрелился (фото, видео)

Соседи говорят, что поводом могла стать необоснованная ревность супруга.

Сегодня в райцентре Любашевка Одесской области мужчина из ружья убил жену, после чего застрелился.

Как сообщили УНИАН в отделе коммуникаций Главного управления Нацполиции в Одесской области, 14 августа в 7.30 в Любашевское отделение полиции поступило сообщение от мужчины о том, что он нашел застреленными своих соседей-супругов.

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На место прибыла оперативно-следственная группа. Как отмечается, в частном жилом доме правоохранители обнаружили застреленной 38-летнюю хозяйку.

«Рядом с телом 46-летнего хозяина дома лежало предполагаемое орудие преступления - его охотничье ружье. По предварительным данным, мужчина, застрелив жену, выстрелил в себя», - сообщили в главке.

При опросе соседей погибших супругов, правоохранители выяснили, что женщина часто страдала от безосновательной ревности и скандалов, которые супруг устраивал после употребления спиртных напитков.

По фактам смерти супруги сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) и ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство с пометкой «самоубийство») Уголовного кодекса Украины. Досудебное следствие продолжается.

По данным полиции, упомянутое охотничье ружье зарегистрировано в соответствии с украинским законодательством.

Ранее в городе Черноморске Одесской области в одной из квартир многоэтажного дома были обнаружены двое убитых мужчин.