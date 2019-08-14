"Родился в рубашке": в центре Киева мужчину чуть не прибило падающим деревом (видео)
11:33, 14 августа 2019Происшествия
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Мужчина еле успел отбежать.
В Киеве мужчина еле успел увернуться от падающего дерева / фото УНИАН
В Киеве на улице Богдана Хмельницкого из-за сильного дождя и ветра на тротуар упало дерево.
Оно чуть не задело мужчину, который проходил мимо, однако тот успел отбежать. Инцидент попал на видео с камер наблюдений, которое опубликовали в группе "Киев оперативный" в Facebook.
"Чуть не прибило падающим деревом, но мужчина явно "родился в рубашке", - говорится в подписи к видео.
Как сообщал УНИАН, 13 августа на столицу обрушилась гроза и шквалы.
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