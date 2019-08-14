"Родился в рубашке": в центре Киева мужчину чуть не прибило падающим деревом (видео)

Мужчина еле успел отбежать.

В Киеве на улице Богдана Хмельницкого из-за сильного дождя и ветра на тротуар упало дерево.

Оно чуть не задело мужчину, который проходил мимо, однако тот успел отбежать. Инцидент попал на видео с камер наблюдений, которое опубликовали в группе "Киев оперативный" в Facebook.

"Чуть не прибило падающим деревом, но мужчина явно "родился в рубашке", - говорится в подписи к видео.

Как сообщал УНИАН, 13 августа на столицу обрушилась гроза и шквалы.