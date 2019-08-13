На Киев обрушатся грозы со шквалами
По прогнозам синоптиков, скорость порывов ветра составит 15-20 м/с.
В ближайший час и до конца суток 13 августа и ночью 14 августа в Киеве ожидается гроза и шквальный ветер.
Об этом сообщила пресс-служба Киевской городской государственной администрации.
По прогнозам Украинского гидрометцентра, скорость порывов ветра составит 15-20 м/с (І уровень опасности, желтый).
В Управлении по вопросам гражданской защиты рекомендуют гражданам в случае усиления ветра все окна домов плотно закрыть, убрать с балконов и лоджий предметы, которые могут выпасть наружу; на улице держаться подальше от рекламных щитов, линий электропередачи, деревьев; в случае сильного ветра укрыться в ближайшем здании или естественном укрытии; избегать нахождения вблизи больших деревьев, особенно тополей, а также не парковать рядом с ними автотранспорт.
В Киеве завтра будет солнечно, температура днем до +32°
Во время грозы следует выключить электроприборы, отключить телевизор от антенны, закрыть все окна, не подходить к окнам, не браться за металлические входные двери.
На природе следует спуститься в низину; отойти от единичных деревьев, столбов, вышек; отойти подальше от водоемов; на открытой местности укрыться в ямку (ров), а группе людей следует рассредоточиться по одному; снять с себя металлические предметы и положить отдельно от себя, если есть резиновые или полиэтиленовые вещи, то ими можно укрыться (подложить под себя); в лесу следует укрыться под невысокими деревьями или в кустах.
Во время грозы нельзя прятаться под очень высокими деревьями; сидеть на полянах; прятаться под скалами; идти по открытой местности в мокрой одежде или плотной группой; купаться.
Управление по вопросам гражданской защиты рекомендует при падении деревьев или веток, при травмировании людей и т.д. немедленно информировать экстренные службы по телефонам: 101 или 103.
Как сообщала Погода УНИАН, в среду, 14 августа, в Украине практически без осадков, по всей стране будет жарко.
Погода в Украине
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