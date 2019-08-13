Девушка, которую муж облил кипятком, показала, как выглядит после трагедии (видео)

Мужчину, облившего девушку кипятком, задержали и арестовали на 60 суток без возможности внесения залога.

Жительница Запорожья, которую умышленно облил кипятком сожитель, впервые показала, как она выглядит после происшествия.

Видео с пострадавшей 24-летней Анастасией Шаповаловой в соцсети опубликовала волонтер Злата Некрасова.

На видео видно, что у девушки сильно обожжены кисти, плечи и левая сторона лица. Кроме того, у нее практически нет волос. Оказалось, их тоже отрезал гражданский муж.

"Сейчас, спустя некоторое время, Настя смогла рассказать подробности того ужаса, который с ней произошел. Той ночью она спала, когда гражданский муж умышленно вылил на нее кипяток. Он облил ее всю - лицо, руки, ноги… Потом он схватил ее и отрезал ножницами ее длинные волосы", - рассказала Злата Некрасова изданию "Факты".

По ее словам, Анастасия Шапалова пыталась убежать от нападавшего.

"В результате она выпрыгнула из окна детской (они жили в частном доме, поэтому это был первый этаж). В тот момент, несмотря на ожоги, она могла двигаться. Врачи называют такое состояние ожоговым шоком. Оказавшись на улице, Настя спряталась в кустах. А когда увидела прохожего, закричала. Этот прохожий и вызвал ей "скорую", - говорит Некрасова.

Оказалось, что этот изверг не раз избивал Настю. Она часто приходила к подругам вся синяя от побоев.

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"Но ее некому было защитить. Настя - круглая сирота, росла в интернате. У нее нет жилья, и даже сейчас, когда ее выпишут из больницы, ей некуда идти. Она жила в доме гражданского мужа, у них двое маленьких детей (им шесть и четыре года). Они жили вместе восемь лет, и все эти годы Настя терпела насилие. Муж ее избивал, издевался. Несколько раз она от него сбегала. Обращалась за помощью в соцслужбы, но никто ничем не мог ей помочь. Один раз вместе с детьми сбежала от него в молитвенный дом в Первомайске, но оставаться там долго не могла - детям нужно было что-то кушать. Поэтому она возвращалась в дом к человеку, который так над ней издевался. Настя рассказывала, что он бросался на нее с ножом. А в результате облил кипятком и искалечил. Это не что иное, как покушение на убийство", - рассказывает Некрасова.

Состояние Насти Шаповаловой за это время, по словам Златы Некрасовой, немного улучшилось, но впереди длительное лечение.

"Слава Богу, улучшения есть. Настя уже даже может встать. Врачи говорят, что скоро ее можно будет оперировать. Операций будет много", - говорит Злата Некрасова.

Также "Факты" сообщают, что после произошедшего гражданский муж Насти больше недели находился в бегах. А в воскресенье стало известно, что его задержали и арестовали на 60 суток без возможности внесения залога.

"Это я вызвала полицию, чтобы его задержали. Скорее всего, все это время он вместе с детьми был в Киеве. Никто не знал, где он находится, пока он сам не пришел в студию одной телепередачи. Я тоже там была и сразу вызвала полицию", - рассказала Некрасова.

Как сообщал УНИАН, в Запорожье мужчина облил кипятком свою жену, пока она мирно спала. Сожитель сначала вылил на нее 4 литра кипятка, а затем схватил ножницы и обрезал волосы. Дети в это время находились в соседней комнате.