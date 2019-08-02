В Запорожье мужчина облил кипятком 25-летнюю спящую жену

У девушки практически нет живого места на лице.

В Запорожье мужчина облил кипятком свою жену, пока она мирно спала.

Как сообщают Чрезвычайные новости, изверг специально старался нанести как можно больше ран, потому что фактически залил кипящую воду в горло 25-летней женщине.

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Волонтеры, которые помогают пострадавшей после того, что случилось, говорят, что у девушки практически нет живого места на лице.

«Я зашла к ней в палату, но у меня рука не поднялась сделать фото, ведь это действительно горе и боль, молодая девочка с обвареним лицом», – написала Злата Некрасова в Instagram.

У нее сейчас 20% ожогов на теле. Сожитель сначала вылил на нее 4 литра кипятка, а затем схватил ножницы и обрезал волосы. Дети в это время находились в соседней комнате.