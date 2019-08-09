В Одессе на пляже во время урагана на ребенка упала надувная горка - очевидцы

Инцидент произошел на пляже «Икра». В полиции пока что о происшествии ничего не знают.

В Одессе во время урагана ребенка, который находилась на пляже, травмировала упавшая надувная горка.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом очевидцы сообщают в социальных сетях.

Инцидент произошел 9 августа в районе 13-й станции Большого Фонтана, на пляже «Икра».

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Как отмечается, во время сильного порыва ветра упала большая надувная горка и придавила ребенка, который находился рядом.

На место происшествия, как утверждают люди, прибыла полиция и скорая медицинская помощь. О состоянии ребенка пока ничего не сообщается.

По данным очевидцев, также в море отнесло надувной «банан» и матрас, а также «снесло» раздевалку, в которой на тот момент находилась женщина.

В отделе коммуникаций регионального Главка Нацполиции УНИАН не смогли ни подтвердить, ни опровергнуть эту информацию, сказав, что пока она в дежурную часть не поступала.

Как сообщал УНИАН, сегодня на Одессу обрушился ураган, из-за которого было приостановлено движение пяти трамвайных маршрутов.