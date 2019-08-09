На Одессу обрушился шторм (фото, видео)
На некоторых улицах из-за подтопления не ходят трамваи. В Одессе и области объявлено штормовое предупреждение.
В Одессе в пятницу, 9 августа, начался сильнейший ливень, который сопровождается штормовым ветром.
В Украине из-за непогоды обесточено более 200 населенных пунктов
Улицу Балковскую уже начало затапливать, движение там затруднено. На трассе Одесса-Киев машины съезжают на обочины, передает "Думская".
Возле театра музкомедии дерево упало на контактную сеть, не ходят трамваи № 5 и 28. На Генерала Петрова ветка упала на сеть, не ходит 10-й трамвай. На Балковской из-за подтопления не ходят трамваи №15 и 22.
Ранее синоптики предупредили, что в ближайшие два часа по Одессе и Одесской области ожидается значительный сильный дождь, во время грозы порывы ветра будут достигать 25-28 м/с.
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