На Голосеевском проспекте в Киеве прорвало трубу: дороги залило водой (видео)
13:18, 08 августа 2019Происшествия
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Асфальт треснул рядом со знаком пешеходного перехода.
Вода с тротуара растеклась по дороге / скриншот/Instagram dtp.kiev.ua
На Голосеевском проспекте в Киеве в четверг, 8 августа, посреди тротуара прорвало трубу, в результате чего вода залила и пешеходную, и проезжую части.
Об этом сообщает dtp.kiev.ua.
"Бесплатная помывка. Голосеевский проспект 92/1. Водичка добралась до остановки Стельмаха и продолжает свое путешествие", – уточнили очевидцы.
На опубликованный кадрах видно, что асфальт треснул рядом со знаком пешеходного перехода. Вода с тротуара растеклась и по дороге.
Как сообщал УНИАН, в Киеве по адресу улица Симиренко, 7 прорвало трубу горячего водоснабжения. Из-за аварии детскую площадку затопило кипятком, а машина, которая стояла на парковке во дворе, провалилась под асфальт.
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