На Голосеевском проспекте в Киеве прорвало трубу: дороги залило водой (видео)

Асфальт треснул рядом со знаком пешеходного перехода.

На Голосеевском проспекте в Киеве в четверг, 8 августа, посреди тротуара прорвало трубу, в результате чего вода залила и пешеходную, и проезжую части.

Об этом сообщает dtp.kiev.ua.

"Бесплатная помывка. Голосеевский проспект 92/1. Водичка добралась до остановки Стельмаха и продолжает свое путешествие", – уточнили очевидцы.

На опубликованный кадрах видно, что асфальт треснул рядом со знаком пешеходного перехода. Вода с тротуара растеклась и по дороге.

Как сообщал УНИАН, в Киеве по адресу улица Симиренко, 7 прорвало трубу горячего водоснабжения. Из-за аварии детскую площадку затопило кипятком, а машина, которая стояла на парковке во дворе, провалилась под асфальт.