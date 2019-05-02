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На столичной Борщаговке кипятком затопило детскую площадку, авто провалилось под землю (фото, видео)

12:14, 02 мая 2019
Происшествия
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В Киеве из-за прорыва трубы кипятком затопило детскую площадку / фото Владислав Кузнецов / Информатор

В Киеве по адресу улица Симиренко, 7 прорвало трубу горячего водоснабжения. Из-за аварии детскую площадку затопило кипятком, а машина, которая стояла на парковке во дворе, провалилась под асфальт. 

Авария произошла около 6:00, сообщает "Информатор".

фото Владислав Кузнецов / Информатор

По данным коммунальных служб, труба с горячей водой не была в аварийном состоянии. В результате инцидента вся детская площадка оказалась затоплена кипятком, а дворик окутали клубы пара.

фото Владислав Кузнецов / Информатор

Хозяйка автомобиля рассказала, что около 7:00 она увидела, как ее машина наполовину провалилась под асфальт. Транспортное средство удалось достать из ямы только к 10:00. На месте происшествия работают коммунальные службы. В домах поблизости временно отсутствует горячая вода.

Как сообщал УНИАН, 17 апреля в Харькове прорвало теплотрасу, горячей водой затопило людей в автомобиле.

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Теги: #Киев#прорыв теплосетипогода в Киеве