В Нежине неизвестные бросили во двор судьи два "коктейля Молотова"

В результате инцидента никто не пострадал.

В Нежине Черниговской области неизвестные бросили бутылки с горючим веществом во двор судьи местного суда.

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Об этом сообщили в Главном управлении Национальной полиции в Черниговской области.

Согласно информации, в полицию обратилась судья местного суда Нежина и сообщила, что ночью неизвестные бросили во двор ее дома две бутылки с легковоспламеняющимся веществом и подожженной ветошью.

В результате инцидента никто не пострадал, однако огнем поврежден фасад дома. Начато досудебное расследование по ст. 378 Уголовного кодекса Украины (умышленное уничтожение или повреждение имущества судьи), максимальная санкция которой предусматривает лишение свободы на срок до пятнадцати лет.

Следствие установит, связаны ли действия злоумышленников с профессиональной деятельностью судьи.