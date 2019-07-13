В Чернигове двое молодчиков бросили "коктейль Молотова" в монумент воинам-освободителям

Полиция открыла уголовное производство по факту совершения хулиганских действий.

В Чернигове злоумышленники бросили "коктейль Молотова" в монумент воинам-освободителям - танк на постаменте, установленный на площади Победы возле железнодорожного вокзала.

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Как сообщает сектор коммуникаций полиции Черниговской области, вечером 12 июля в полицию позвонил очевидец происшествиия и заявил, что двое мужчин бросили в монумент бутылку с легковоспламеняющейся жидкостью.

На место происшествия прибыли патрульные полицейские и пожарные, была направлена следственно-оперативная группа. Пожарные ликвидировали возгорание, огнем частично повреждена краска на танке.

Правоохранители совместно с неравнодушными гражданами задержали «по горячим следам» двух молодчиков, которые подозреваются в совершении хулиганских действий.

По факту правонарушения полиция открыла уголовное производство по ч. 1 ст. 296 Уголовного кодекса Украины (хулиганство), предусматривающей максимальное наказание в виде ограничения свободы на срок до пяти лет.

Продолжается досудебное расследование.