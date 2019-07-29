В Киевской области во время ремонтных работ погибли трое сотрудников водоканала

Один из пострадавших скончался на месте во время реанимационных мероприятий, второй - по дороге в больницу, а третий - уже в больнице.

В Киевской области во время ремонтных работ погибли трое сотрудников предприятия "Иванковводоканал".

Как сообщил сотрудник Иванковского районного отдела Национальной полиции Украины в Киевской области Василий Поштолюк, во время ремонтных работ все трое потеряли сознание.

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По его словам, один работник умер прямо на месте во время реанимационных мероприятий, второй - по дороге в больницу, а третий - уже в больнице.

Поштолюк отметил, что один из умерших 1986 года рождения, второй - 1975, а по третьему данные выясняются.

В пресс-службе Главного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Киевской области заявили, что сегодня в 13.12 поступило сообщение о том, что в скважине водонапорной башни коммунального предприятия "Иванковского коммунального управления водного хозяйства" в селе Русаки Иванковского района находятся трое работников.

«Спасатели в аппаратах защиты дыхания спустились туда и извлекли троих человек - один из них был без признаков жизни, а еще двое живых, но они позже скончались», - говорится в сообщении.

Причины чрезвычайного происшествия выясняют, будет работать комиссия, которая изучит ситуацию, - добавили в ведомстве.

Как сообщал УНИАН, на Харьковщине в результате отравления газами в канализационном коллекторе один работник коммунального предприятия погиб, еще двое в тяжелом состоянии находятся в больнице.