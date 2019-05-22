На Харьковщине коммунальщики отравились газами в канализации, один человек погиб

Во время работы трех сотрудников коммунального предприятия города в канализационном коллекторе произошел выброс газов.

На Харьковщине в результате отравления газами в канализационном коллекторе один работник коммунального предприятия погиб, еще двое в тяжелом состоянии находятся в больнице.

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Как сообщает отдел коммуникации Главного управления Нацполиции в Харьковской области, событие произошло 21 мая в 16:09 в городе Купянск.

Предварительно установлено, что во время работы трех сотрудников коммунального предприятия города в канализационном коллекторе произошел выброс газов. Двое работников 38 и 53 лет в тяжелом состоянии были доставлены в реанимационное отделение больницы. 33-летний работник умер в коллекторе.

На место происшествия выезжали сотрудники следственно-оперативной группы, руководство отдела полиции и сотрудники ГСЧС.

Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч.2 ст. 272 (нарушение правил безопасности во время выполнения работ с повышенной опасностью) Уголовного кодекса Украины.