На аттракционе популярного украинского курорта погиб 3-летний ребенок (фото)
10:13, 18 июля 2019Происшествия
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Прибывшие на место трагедии медики уже не смогли ничем помочь ребенку.
Ребенок был с бабушкой / instagram.com/its_zp
На популярном украинском курорте Кирилловка Запорожской области в бассейне рядом с водной горкой утонул 3-летний ребенок.
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Мальчик отдыхал вместе с бабушкой. Об этом сообщили в Instagram на странице its_zp.
По словам женщины, она отвлеклась на считанные секунды и не заметила, как малыш упал в бассейн. Прибывшие на место трагедии медики уже не смогли ничем помочь и констатировали смерть ребенка.
Ранее в курортной Кирилловке Запорожской области отдыхающим пришлось около часа провисеть на огромной высоте, поскольку в парке сломался аттракцион "Цепочка".
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