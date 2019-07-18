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На аттракционе популярного украинского курорта погиб 3-летний ребенок (фото)

10:13, 18 июля 2019
Происшествия
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Ребенок был с бабушкой / instagram.com/its_zp

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Мальчик отдыхал вместе с бабушкой. Об этом сообщили в Instagram на странице its_zp.

По словам женщины, она отвлеклась на считанные секунды и не заметила, как малыш упал в бассейн. Прибывшие на место трагедии медики уже не смогли ничем помочь и констатировали смерть ребенка.

Ранее в курортной Кирилловке Запорожской области отдыхающим пришлось около часа провисеть на огромной высоте, поскольку в парке сломался аттракцион "Цепочка".

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Теги: #смерть#ребенок