Мог забрести из России: в Черниговской области обнаружили следы медведя

Местных жителей предупреждают об опасности во время походов в лес в Сновском районе.

В лесу в Черниговской области обнаружили следы медведя – животного, которое не проживает на Полесье.

Как сообщил на странице «Сновская община Черниговской области Украины» в Facebook местный житель Алексей Малютин, следы медведя обнаружили между селами Елино и Безугловка Сновской общины у болота.

По его информации, сначала полагали, что это большой волк, но потом убедились: это краснокнижный медведь.

Малютин отметил, что это первый такого рода прецедент на территории района, животное пришло, скорее всего, с территории Российской Федерации.

Он призвал местных жителей не ходить несколько дней в лес (в тех местах традиционно собирают летом чернику), чтобы не подвергаться опасности.

В управлении лесного и охотничьего хозяйства Черниговской области УНИАН сообщили, что на место выезжала егерская служба, лесная служба также информирована о возможном появлении медведя.

«Теоретически, медведь может прийти к нам с территории России, но физически пока животное никто не видел. Следы, правда, зафиксировано, их фото распространяют в соцсетях. Но на эту минуту у нас нет достоверной информации, что медведя кто-то видел», - прокомментировали в управлении.