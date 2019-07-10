В центре Киева горела элитная иномарка Maserati (фото, видео)
20:46, 10 июля 2019Происшествия
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По неустановленной причине огонь возник под капотом итальянского авто около 15:00.
В центре столицы сгорело элитное авто / Информатор
На бульваре Леси Украинки в центре столицы сегодня загорелся седан Maserati Quattroporte.
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Как сообщает «Информатор», ликвидировать возгорание сначала пытались водители, однако справиться с огнем удалось лишь прибывшим на место спасателям.
Информатор
По неустановленной пока причине огонь возник под капотом итальянского авто около 15:00. Спасти машину не удалось, но в инциденте никто не пострадал.
Информатор
Согласно доступной в сети информации, стоимость итальянского седана Maserati Quattroporte VI в комплектации с дизельным двигателем составляет приблизительно 3,7 млн грн. Версии авто с более мощными бензиновыми двигателями варьируются в пределах от 4 до 6,1 млн грн.
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