В Кривом Роге мужчина во время бури пытался украсть оборванные провода и погиб от удара током (видео)

В результате вчерашней непогоды в городе повреждены много домов и повалены множество деревьев.

Мощный ливень и ураган, которые 2 июля налетели на Кривой Рог Днепропетровской области, затопили многие улицы города и повалили множество деревьев. Во время непогоды также погиб человек.

Как рассказывается в сюжете ТСН, мужчина погиб от удара током. Он прямо во время грозы пытался украсть электрический кабель.

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После вчерашней бури город буквально завален выдранными с корнями деревьями. В целом по всему городу ураган вырвал и сломал более 6,5 сотен деревьев. В частности, дерево высотой 25 метров упало на окна жилого дома и так и застряло, коммунальщики еще добрались туда, чтобы его убрать.

В результате непогоды повреждены около 80 домов, половина из которых частные здания. У некоторых домов даже сорвало крыши. Коммунальщики сейчас преодолевают последствия непогоды.

Ливень с градом бушевал менее часа, но за это время затопил целые улицы, сорвал рекламные щиты и билборды. Во время непогоды не выдерживали даже трубы, частично есть также нарушения системы газоснабжения.