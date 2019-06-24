В районе тренировочного полигона на Днепропетровщине из автомата ранили подростка

Следователи ГБР выясняют, каким образом во время стрельб курсантов Днепропетровского государственного университета внутренних дел подросток получил ранение из автомата.

Следователи теруправления Государственного бюро расследований, расположенного в г. Полтава, расследуют обстоятельства ранения 15-летнего парня возле учебно-тренировочного полигона в с. Партизанское Днепропетровской области.

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Как сообщили в Полтавском теруправлении ГБР, по предварительной информации, 24 июня около 11.00, во время учебно-тренировочных стрельб из автоматического оружия курсантов 1-го курса Днепропетровского государственного университета внутренних дел, огнестрельное ранение в область правого бедра получил подросток (2004 года рождения).

Получив информацию, следователи ГБР оперативно выехали на место происшествия. Продолжается комплекс неотложных следственных действий, а также выясняется, при каких обстоятельствах пострадавший оказался на линии огня.

В настоящее время парень прооперирован в Днепропетровской областной детской больницы. Ему удалили пулю из правого бедра. Кости не повреждены. Угрозы жизни нет.

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