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В районе тренировочного полигона на Днепропетровщине из автомата ранили подростка

18:59, 24 июня 2019
Происшествия
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Ребенка ранили из автомата, иллюстративное фото / zbroya.info

Следователи теруправления Государственного бюро расследований, расположенного в г. Полтава, расследуют обстоятельства ранения 15-летнего парня возле учебно-тренировочного полигона в с. Партизанское Днепропетровской области.

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Как сообщили в Полтавском теруправлении ГБР, по предварительной информации, 24 июня около 11.00, во время учебно-тренировочных стрельб из автоматического оружия курсантов 1-го курса Днепропетровского государственного университета внутренних дел, огнестрельное ранение в область правого бедра получил подросток (2004 года рождения).

Получив информацию, следователи ГБР оперативно выехали на место происшествия. Продолжается комплекс неотложных следственных действий, а также выясняется, при каких обстоятельствах пострадавший оказался на линии огня.

В настоящее время парень прооперирован в Днепропетровской областной детской больницы. Ему удалили пулю из правого бедра. Кости не повреждены. Угрозы жизни нет.

Ранее сообщалось, что в Киеве полицейский с братом стреляли в мужчину.

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