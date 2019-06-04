В Киеве полицейский с братом стреляли в мужчину - ГБР

Сотрудник полиции со своим братом, находясь на отдыхе на столичном массиве Осокорки "из хулиганских побуждений" травмировали мужчину.

Следователи сообщили о подозрении старшему оперуполномоченному по особо важным делам Департамента уголовного розыска Нацполиции, который вместе с братом из хулиганских побуждений стрелял из травматического пистолета жителя Киева.

Об этом сообщает пресс-служба Государственного бюро расследований.

Отмечается, что инцидент с участием водителя квадроцикла произошел еще 6 апреля на столичном массиве Осокорки.

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По данным следствия, сотрудник полиции со своим братом, находясь на отдыхе на столичном массиве Осокорки "из хулиганских побуждений" травмировали мужчину.

"Досудебным расследованием установлено, что сотрудник полиции, вместе со своим братом, которому также сообщено о подозрении, находясь в зоне отдыха Дарницкого района. Киева, из хулиганских побуждений, сопровождавшихся особой дерзостью, с применением пистолета для отстрела патронов, снаряженных эластичными снарядами травматического (нелетального) действия, совершили хулиганские действия, которые выразились в нанесении телесных повреждений водителю квадроцикла", - говорится в сообщении.

В настоящее время обоим фигурантам объявлено о подозрении. В ГБР добавляют, что в случае доказательства вины, подозреваемому грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 7 лет.

Как сообщал УНИАН, 31 мая в Переяславе-Хмельницком Киевской области двое патрульных в состоянии алкогольного опьянения устроили стрельбу из огнестрельного оружия по металлическим банкам и другим предметам, расположенным в месте, где могли находиться люди.

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Они попали в 5-летнего мальчика Кирилла Тлявова, который находился на детской площадке возле дома. Ребенка госпитализировали. 3 июня мальчик умер в столичной больнице.

В ГБР сообщили, что полицейские осмотрели место происшествия и на расстоянии 70-150 м от него обнаружили гильзы от патронов Флобера, стаканчик и банки.

Патрульные подозреваются в грубом нарушении общественного порядка, совершенном с применением огнестрельного оружия группой лиц (ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины) и в умышленном убийстве малолетнего ребенка, совершенном группой лиц (п.п. 2, 12 ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины).

Сегодня, 4 июня, суд избрал меру пресечения обоим подозреваемым в виде содержания под стражей без альтернативы внесения залога.