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Убийство 9-летнего мальчика в Киеве: всплыли жуткие факты о семье ребенка (видео)

15:59, 24 июня 2019
Происшествия
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Тело ребенка обнаружили 23 июня / фото facebook.com/KyivOperativ

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Мать отказалась общаться с журналистами. Соседи говорят, что женщина любит злоупотреблять, а мальчик часто ходил гулять сам. И даже ходил сам купаться на озеро Вырлица, где его в итоге и нашли мертвым, передает ТСН.

"Мальчик был спокойным. Иногда они гуляли с моим сыном. Он был очень добрым, доверчивым", - рассказывает местная жительница.

Как ранее сообщили в столичной полиции, 22 июня брат отчима мальчика пригласил ребенка на озеро купаться, а там напал на ребенка с ножом сзади – нанес многочисленные раны не только ножом, но и молотком. Потом привязал к ногам уже мертвого ребенка камень и затащил в воду. Тело обнаружили на следующий день.

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Теги: #Киев#ребенок#убийствопогода в Киеве