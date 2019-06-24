Убийство 9-летнего мальчика в Киеве: всплыли жуткие факты о семье ребенка (видео)

Соседи убитого малыша говорят, что он был добрым и доверчивым.

Семья мальчика, которого убил брат его отчима в спальном районе Киева, была неблагополучной.

Читайте такжеТрагедия в Одесской области: эксперты назвали причину смерти 11-летней Даши Лукьяненко

Мать отказалась общаться с журналистами. Соседи говорят, что женщина любит злоупотреблять, а мальчик часто ходил гулять сам. И даже ходил сам купаться на озеро Вырлица, где его в итоге и нашли мертвым, передает ТСН.

"Мальчик был спокойным. Иногда они гуляли с моим сыном. Он был очень добрым, доверчивым", - рассказывает местная жительница.

Как ранее сообщили в столичной полиции, 22 июня брат отчима мальчика пригласил ребенка на озеро купаться, а там напал на ребенка с ножом сзади – нанес многочисленные раны не только ножом, но и молотком. Потом привязал к ногам уже мертвого ребенка камень и затащил в воду. Тело обнаружили на следующий день.