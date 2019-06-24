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Зверское убийство 9-летнего мальчика в Киеве: появились новые подробности и фото злоумышленника

12:40, 24 июня 2019
Происшествия
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Тело ребенка обнаружили в озере / kyiv.npu.gov.ua

В течение нескольких часов правоохранители установили и задержали злоумышленника. Ему уже сообщено о подозрении в совершении убийства малолетнего ребенка. Об этом сообщает пресс-служба полиции Киева.

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Так, камеры видеонаблюдения одного из торговых центров зафиксировали, как мальчик идет вместе с каким-то мужчиной. Вскоре личность последнего установили.

Когда же полицейские пришли на адрес проживания киевлянина, тот вел себя нервно, путался в показаниях. Мужчину доставили в Дарницкое управление полиции, а в это время на спецлинию 102 поступило сообщение, что в озере Вырлица рыбаки обнаружили тело ребенка, по описанию похожего на пропавшего мальчика.

"На теле ребенка эксперты обнаружили многочисленные колото-резаные раны и травму черепа. На берегу была спрятана рубашка погибшего и его блокнот. Также водолазы достали со дна озера предметы, похожие на нож и молоток. Вещественные доказательства изъяты и направлены на экспертизу", - рассказал начальник столичной полиции Андрей Крищенко.

kyiv.npu.gov.ua

Мужчина, которого зафиксировали камеры видеонаблюдения вместе с мальчиком в вечер его исчезновения, в управлении полиции признался в убийстве ребенка.

kyiv.npu.gov.ua

"Злоумышленника сразу же задержали в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. Установлено, что ему 30 лет, проживает в Киеве, ведет аморальный образ жизни. С мальчиком задержанный был близко знаком, поскольку он является братом сожителя мамы погибшего. Ребенок в основном проживал с бабушкой отдельно от новой семьи матери", - сообщил Крищенко.

По предварительной информации, в день исчезновения ребенка между братьями и мамой мальчика возник конфликт, на почве которого подозреваемый и решил отомстить.

Сейчас фигуранту сообщили о подозрении в совершении преступления, предусмотренного п. 2 ч. 2 ст. 115 (умышленное убийство малолетнего ребенка) Уголовного кодекса Украины. Ему грозит до пятнадцати лет заключения или пожизненное лишение свободы. Следователи подали в суд ходатайство об избрании задержанному меры пресечения в виде содержания под стражей без возможности внесения залога.

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Теги: #Киев#ребенок#убийствопогода в Киеве