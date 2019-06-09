На Закарпатье полиция изъяла амфетамина на 2 миллиона

Во время преследования мужчина совершил два ДТП, после чего скрылся и прятался в лесу. Ему грозит до 10 лет лишения свободы.

В Закарпатской области сотрудники полиции обнаружили в автомобиле, владелец которого пытался скрыться от правоохранителей, более 2 кг психотропного вещества "метамфетамин".

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Как сообщила сегодня пресс-служба областной полиции, злоумышленник задержан 8 июня вблизи пгт Нижние Ворота Воловецкого района.

Отмечается, что сотрудники полиции отрабатывали операцию "МАК". Их требование остановиться водитель автмобиля Skoda superb, житель Мукачево, проигнорировал и увеличил скорость. Во время преследования полицейскими он совершил два ДТП, после чего скрылся и прятался в лесу.

В ходе оперативных мероприятий правоохранители разыскали авто и его владельца в 2 км от места происшествия.

"В ходе осмотра авто правоохранители обнаружили пакет с веществом, похожим на психотропное, весом 2 кг. Экспресс-тест показал, что это метамфетамин. Общая стоимость изъятой партии наркотика составляет около 2 млн гривень", - говорится в сообщении полиции.

Фигурант задержан в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины, решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 2 ст. 307 Уголовного кодекса, предусматривающей ответственность за хранение наркотиков в особо крупных размерах с целью сбыта. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет с конфискацией имущества.