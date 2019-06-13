Пожар в одесской психбольнице: администрация заведения озвучила версию происшествия (видео)
Одесский центр психологического здоровья подожгли умышленно. Об этом утверждает администрация заведения. Говорят, случайно огонь никто занести не мог. Мол, пациенты не имели спичек и зажигалок.
Также в администрации говорят, что здание загорелось так быстро, потому что его полили легковоспламеняющейся смесью.
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Как сообщал УНИАН, вечером 10 июня загорелся один из корпусов Одесского областного медицинского центра психического здоровья, погибли шесть человек.
По словам главврача медцентра Анатолия Волощука, в указанном корпусе находились пожилые пациенты.
Он утверждает, что все деревянные конструкции здания, в том числе чердак, были своевременно обработаны соответствующим веществом для предотвращения быстрого распространения огня.
Также в здании имелась система сигнализации, которую недавно установили, и учреждение приняло ее на баланс. Больница не успела заключить договор с обслуживающей компанией, но, как утверждает главврач, когда начался пожар, звуковая сигнализация сработала.